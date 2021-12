Ostali jej len oči pre plač: Herečka Nela Pocisková zažila na Vianoce čisté peklo!

Kým vo väčšine domácností sa na Štedrý deň od rána makalo a deti sa tešili na rozbaľovanie darčekov a chutnú večeru, u herečky Nely Pociskovej (31) nastal poplach.

Tento rok si sviatky neužila a dohru to bude mať ešte minimálne tri týždne. Na Boží hod skončila v posteli s ťažkým vírusovým ochorením, ktorým sa nakazili aj jej deti. Okrem zničených Vianoc musela meniť ďalšie plány. Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Herečka Nela Pocisková a jej manžel Filip Tůma mali tento rok Vianoce do bodky naplánované. Tešili sa na čas strávený spolu pri výdatnej večeri, rozprávkach a detskom smiechu. Chystali sa stráviť večer u Neliných rodičov s celou rodinou: „Budeme tam celá rodina aj s mojím bratom, jeho manželkou a s jeho deťmi. Dúfam, že sa všetci v zdraví uvidíme,“ želala si herečka v prvej polovici decembra. Osud jej však uštedril poriadne silnú ranu. Od svojich detí chytila krutý vírus:

„Ovčie kiahne od detičiek priamo na Vianoce. To len mne sa môže stať,“ posťažovala sa zničená v posteli. „Fotku s kiahňami sem na Štedrý deň naozaj nebudem pridávať, aby som vám to neznepríjemňovala. Stačí, že si to musím prežiť ja,“ opísala svoje trápenie mladá herečka. Kvôli ovčím kiahňam musela zrušiť dlhoočakávanú dovolenku.

S rodinou chcela záver roka stráviť v Tatrách. Do veľhôr mali vyraziť v nedeľu: „Mali sme cestovať do Tatier. Cestujeme akurát tak do postele... A tak veľmi som sa tešila. Idem zapáliť sviečku a rozmýšľať, aké fotky budem dávať na instagram,“ dodala na záver Pocisková. Tá to teda rozhodne nemá jednoduché. Ako sme sa totiž od odborníčky dozvedeli, ovčie kiahne sú v dospelosti oveľa horšie, ako keď ich prekonáme ako deti.



Telo je vyčerpané

Etela Janeková, internistka

- Každé infekčené ochorenie v dospelosti je vždy ťažšie, lebo organizmus je vyčerpaný viacerými ochoreniami, ktoré v minulosti prekonal. Ovčie kiahne by mali prebiehať v detskom veku, keďže aj ide o detskú infekčnú chorobu. V tomto prípade pacient prežíva vysoké teploty, bolesti hlavy a výsyp na koži. Ten môže byť na všetkých slizniciach aj v tej ústnej a môže spôsobovať aj bolesť pri prijímaný potravy a priebeh je horší.