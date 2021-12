Prezidentka Čaputová prežila prvé Vianoce bez blízkeho človeka: Otvorená spoveď o smrti otca!

Prehovorila o tom, čo ju cez rok najviac trápilo. Prezidentka Zuzana Čaputová (48) prežila počas návštevy pápeža Františka na Slovensku veľkú ranu.

V deň odchodu Svätého Otca do Vatikánu sa dozvedela najsmutnejšiu správu o smrti svojho otca Štefana Strapáka († 79). Cez Vianoce, po mesiacoch mlčania, sa rozhodla citlivo rozprávať o posledných chvíľach jeho života.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

František si s prezidentkou od začiatku svojho príchodu nadštandardne rozumel, keď jej niekoľkokrát verejne poďakoval za pozvanie a nešetril viacerými súkromnými rozhovormi s ňou. Práve on sa napokon stal jej oporou v ťažkom čase, keď sa dozvedela tragickú informáciu o smrti svojho milovaného blízkeho.

Prezidentka vtedy pri rozlúčke s pápežom neskrývala emócie, keďže myšlienkami bola najmä so svojím vlastným otcom. „Dnes som sa rozlúčila na letisku so Svätým Otcom. V duchu som však so slzami kývala aj tomu svojmu,“ povedala vtedy Čaputová.

Po troch mesiacoch hlava štátu priblížila, ako sa vyrovnala s úmrtím toho, kto v jej živote zanechal hlbokú stopu. Sama priznáva, že bolo zvláštne, že sa návšteva pápeža aj smrť otca odohrali v tom istom čase.

„Aj sme si tak v rodine hovorili, že otec sa mal s ním stretnúť. Lebo pápež sa stretol aj s členmi mojej rodiny. Ako keby ten svoj odchod odkladal na stretnutie s ním a zomrel v ten deň, keď pápež odchádzal. Bola som rada, že naša posledná interakcia, keď bol ešte bdelý, bola tá, že som mu odovzdala, že pápež mu požehnal. To boli ešte jeho posledné slová, keď skonštatoval, že požehnal,“ povedala s dojatím v hlase prezidentka Čaputová v rozhovore s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou na instagrame.