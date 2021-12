Martin Chodúr je nielen vynikajúci spevák, no už šesť rokov aj hrdý otec syna Martinka. S tým sa snaží tráviť všetok voľný čas a toho nebolo počas zúriacej pandémie málo. Martin má so synčekom dokonca krásny večerný rituál, kedy mu číta knihy, no tu sa, zdá sa, spevákova tvorivosť zďaleka nekončí. Z jeho slov vám padne sánka!