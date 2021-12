Hudobník Ondrej Kandráč má doma tri deti: Slovami o štvrtom prekvapil aj samotnú manželku

Je to už rok a pol čo sa rodina Ondreja Kandráča rozšírila o dcéru Marušku. K synovi Ondrejkovi a dcére Emmke tak pribudol ďalší poklad a tak sa manželia doma skutočne nenudia. Vzhľadom na opatrenia má totiž viac času venovať sa rodine aj známy hudobník, ktorý si tak vyskúšal, aké to je starať sa denne o všetky tri deti. Slovami o štvrtom dieťatku tak poriadne prekvapil a to dokonca aj samotnú manželku. Jej reakcia stojí za to!