Lekár Miloš Bubán vidí následky korony na vlastné oči: Týchto ľudí mi je veľmi ľúto

Miloš Bubán je nielen známy lekár, no aj moderátor a dlhé roky bol neodmysliteľnou súčasťou verejnoprávnej televízie, kde sa prihováral divákom ako hlásateľ. Práve tam sa zoznámil so svojou kamarátkou Emmou Tekelyovou, a tak nemohol chýbať ani na krste jej najnovšej knihy. A hoci je Bubán vášnivým čitateľom , v poslednej dobe si kvôli pracovnej vyťaženosti veľa času na túto záľubu nenašiel. Otvorene totiž prehovoril o pandémii, jeho slová by si mal vypočuť každý!