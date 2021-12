Herec Marcel Nemec si vypočul zdrvujúcu diagnózu pred sviatkami: Boj o život na operačke!

Vyzeralo to ako obyčajná brušná hernia. Po tom, čo absolvoval vyšetrenia na bratislavských Kramároch, dostal infúzie a poslali ho domov.

Bolesti však neutíchali. Nevedel si rady, a tak lekársku starostlivosť vyhľadal opäť. Diagnóza však bola neúprosná. S výmenným lístkom od obvodnej lekárky viedli jeho kroky do nemocnice Milosrdní bratia v Bratislave, kde ho museli okamžite operovať a známy herec tak zvádzal doslova boj o život.

Vianoce už klopú na dvere, ale pre herca Marcela Nemca budú sviatky pokoja tento rok extrémne smutné. Nebude sa môcť stretnúť s rodinou, pretože je hospitalizovaný a zotavuje sa z náročnej operácie. „Ono to naozaj vyzeralo len na tú herniu, ale v kuse to bolelo. Napriek tomu, že na Kramároch nič nezistili, zmenil som nemocnicu. Išiel som k Milosrdným. Tam si ma zobral pán doktor pod krídla. Porobili mi vyšetrenia a povedali, že ma musia akútne operovať,“ povedal herec pre Nový Čas.

„Malo to rýchly spád. Pán primár povedal, že o 20 minút sa vidíme na operačnej sále. Mala to byť bežná laparoskopická operácia. Nakoniec trvala päť hodín. Zobudil som sa so všetkými možnými trubičkami, ktoré mi trčali z tela,“ šokuje umelec. „Nevedel som, čo sa deje. Miesto malého otvoru mám 14 štichov. Pán primár povedal, že tam boli nejaké predmety, ktoré tam byť nemali. Vybrali mi kus hrubého čreva, kus tenkého a slepé črevo,“ povedal smutne a natískali sa mu slzy. Vždy veselému hercovi našli niekoľko nádorov. Či išlo o nezhubné, ešte nevie: „Čakáme na histológiu. Ubezpečili ma, že ostatné výsledky sú okej. Malo by to byť v poriadku,“ ozrejmil.