Spoveď jej života! Speváčka Marika Gombitová sa rozhovorila o životnej láske, nehode, pandémii a snoch

Život nezameniteľnej speváčky Mariky Gombitovej (65) navždy poznamenala dopravná nehoda z 30. novembra 1980.

Vtedy sa blondínke zrútil celý svet, keď skončila na invalidnom vozíku. Po rokoch sa jej len ťažko vracalo do bežného života a na pódiá, a dokonca priznala, že mala chuť všetko zabaliť. Po rokoch prehovorila nielen o hrozivej nehode či mužoch svojho života, ktorí boli doteraz tabu, ale priznala aj frustráciu z negativity ľudí či pandémie, ktorá trvá už dva roky. Marika sa však do budúcnosti pozerá pozitívne a neprestáva snívať.

S Marikou sa život nemaznal a počas rozbehnutej kariéry prišiel katastrofický moment. 30. november 1980, zasnežená diaľnica z Brna, autonehoda a ticho. Tento osudný moment ju navždy pripútal na invalidný vozík. Ťažké životné obdobia sa však striedali aj s tými peknými. Aj keď Marika o láskach svojho života skoro nikdy nehovorila, predsa len urobila výnimku. V láske to však tiež nemala ružové. „Do môjho života patria traja muži, ktorých som úprimne milovala a ktorí mi navždy zostali v srdci. Rudi, Tolja a Alberto,“ prezradila Marika v rozhovore s Miroslavom Graclíkom pre týždenník Téma. Blondínke to s Rudim nevyšlo. Žil v Nemecku a Marika si nevedela predstaviť skončiť spevácku kariéru a opustiť rodinu aj blízkych. Stroskotala aj láska s bubeníkom Toljom, keďže do jeho života vstúpila druhá žena. Avšak s jej treťou veľkou láskou Albertom to bolo iné. „Bol to Talian a staral sa o rodinné klenotníctvo. Zoznámili sme sa v roku 1987, keď som bola už sedem rokov na vozíčku, v Taliansku na večeri u našich spoločných známych,“ uviedla Gombitová, ktorá ani tretíkrát nemala, žiaľ, šťastie.