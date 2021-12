Aké by to boli Vianoce bez poriadneho kapra na štedrovečernom stole? Takúto otázku si položila aj modelka Silvia Kucherenko (39), ktorá sa rozhodla, že sa svojpomocne o to postará. Preto sa vydala na špeciálne miesto, kde si sama ulovila kapra. Doma mala prichystanú vyluxovanú vaňu a aj pomocníka.