Ondrej Kandráč a jeho osvedčený recept na zlú náladu: Obľúbenému hudobníkovi stačí jediná veta

Ondrej Kandráč rozdáva radosť nielen prostredníctvom hudby, no aj svojou pozitívnou energiou. Radosť by však najradšej doprial deťom, ktorým chýba to najdôležitejšie – láskaví rodičia a domov a preto bez váhania kývol na účinkovanie v programe Úsmev ako dar. A hoci je známy hudobník povestný svojou dobrou náladou, ani u neho tomu nie je vždy tak. Aj na to má však recept, ktorý osvedčene funguje.