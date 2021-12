Vianoce Zory Czoborovej? Žiadny kapor ani kapustnica, no poriadna dávka exotiky

Fitnesska Zora Czoborová je známa svojou láskou k Thajsku, kam pravidelne chodieva už dvadsať rokov. Na isté obdobie ju v cestovaní do obľúbenej destinácie zastavila pandémia koronavírusu a o to viac sa Zora teší z toho, že najkrajšie sviatky roku bude tráviť na ostrove Koh Samui. Na kapustnicu, kapra či vianočný stromček môže síce Zora zabudnúť, čakajú ju však takmer 3 mesiace výnimočných chvíľ s manželom na mieste, kde to majú najradšej. A prečo vlastne?