Renáta Názlerová čelí urážkam kvôli vakcíne a koronavírusu: Smrť želajú jej i rodine!

Útoky a hrubé slová! Známa televízna tvár Renáta Názlerová (53) ostala v ťažkom šoku. Je to len pár dní, čo sa ocitla v ohrození života, keď dlhé týždne zvádzala boj so zákerným koronavírusom.

Nepríjemná pliaga ju totiž chytila napriek tomu, že bola plne zaočkovaná, brunetka však tvrdí, že práve vďaka vakcíne neskončila v nemocnici. Za to teraz dostala nálož nadávok a neprajných komentárov, ktoré jej nedajú spávať. Neprajníci si na paškál zobrali nielen jej plnoštíhlu postavu a obvinenia z platenej kampane, ale útočia aj na jej najbližších. Názlerová, ktorej praskli nervy, posiela komentujúcim jasný odkaz!

Do plne očkovanej šéfky domu seniorov Renáty Názlerovej sa po prekonaní covidu začali neznámi ľudia kruto obúvať. Po tom, čo prekonala ochorenie, s ktorým bojovala tri dlhé týždne, ju niektorí obviňujú, že robí platenú kampaň, druhí sa vysmievajú z jej plnej postavy:

„Posledné týždne mi dávajú zabrať, ale to už viete. Musím povedať, že to vyprodukovalo enormné množstvo komentárov, z ktorých som sa dozvedela, že som sviňa, ktorá si za túto propagandu očkovania dala zaplatiť. Že som tučné prasa, a čo som čakala, veď keby som nebola tučná, tak ani neochoriem. Že najlepšie bude, keď zdochnem a so mnou celá moja rodina,“ zverejnila nechutnosti, ktoré každodenne číta na svojom profile.