Speváčka Celeste Buckingham sa po roku, ktorý strávila na portugalskej Madeire, vrátila naspäť na Slovensko. Na ostrove však okrem rodiny nechala aj dlhoročný stres a plná síl sa pustila do nahrávania nového albumu. Fanúšikom sa tak pripomína novinkou Time is ours a čoskoro si chce naplniť aj iné hudobné sny. No nielen tie!