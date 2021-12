Marek Majeský cíti oslabený záujem o svoju profesiu: Herectvo by som si už nevybral

Keby sa vrátil v čase, pravdepodobne by to bolo inak. Marek Majeský (49) patrí k našim najznámejším hercom a jeho hlas je jednoducho nezameniteľný.

Aktuálne hviezdi v seriáloch Horná Dolná, ale aj v jojkárskej Nemocnici. Okrem toho pôsobí ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení, kde na vlastnej koži pociťuje, že záujem o hereckú profesiu sa oslabuje. A ako samotný umelec priznal, ani on sám by sa znova touto cestou nevybral.

Herec Marek Majeský hviezdi nielen na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj v množstve iných úspešných projektoch. Práca je pre neho obrovskou vášňou, ktorej by sa dnes už len tak určite nevzdal. No aj on cíti, že umenie a herectvo ako také sa dostáva v mladších ročníkoch skôr na vedľajšiu koľaj a záujem jednoducho klesá.

„Vo všeobecnosti, bez ohľadu na súčasné pandemické obdobie, vnímam, že sa záujem o hereckú profesiu oslabuje. Kedysi postavenie umelca znamenalo v našej spoločnosti určitý honor, úctu. Dnes namiesto osobností sú v popredí celebrity a namiesto umenia je na piedestáli reality šou, pozlátka. Asi to súvisí s prostredím, v akom žijeme, a aký materiálny život vedieme,“ prezradil v rozhovore pre Eurotelevíziu Majeský, ktorý z dnešného uhla pohľadu by sa na umeleckú dráhu pravdepodobne nedal.

„Ja som nikdy o herectve nesníval a ani som po ňom netúžil. A ak by som sa mal dnes ešte ako študent znovu pre toto povolanie rozhodnúť, tak by som sa pravdepodobne vybral iným smerom. Na druhej strane, momentálne si už neviem predstaviť, že by som sa venoval niečomu inému, a som vďačný za pozíciu, v akej sa nachádzam,“ doplnil Majeský, ktorý je hviezdou mnohých filmov, či divadelných predstavení.

Vŕta sa v nehnuteľnostiach

Okrem herectva umelec očividne rád investuje do nehnuteľností. Majeský, ktorý v Bratislave vlastní rodinný dom, investoval pred rokmi peniaze do bytu v historickej Banskej Štiavnici, ktorej starobylé centrum je na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

Budova je síce v zlom stave, ale v exkluzívnej lokalite s obrovským potenciálom. „Keďže nie som chalupársky typ, a zároveň mám rád, keď s deťmi môžem len tak vybehnúť do lesa, či ísť sa okúpať do tajchov, tak som neváhal. Je to naše víkendové sídlo,“ priznal vtedy herec s úsmevom.