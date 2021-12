Herečka Zuzana Porubjaková na rovinu: Vianoce ma až tak neberú

Slovenská herečka Zuzana Porubjaková (36), ktorá zahviezdila v obľúbenom seriáli Oteckovia, si na vianočné tradície veľmi nepotrpí.

Kedysi ich dokonca vôbec nemala rada, no odvtedy, čo sa o ich atmosféru môže deliť so svojimi detičkami - dcérkou Emkou (6) a synom Oskarom (2) - a s manželom Jurajom, sa jej pohľad na tieto sviatky zmenil. Nepotrebuje ani množstvo darčekov, pretože ako sama vraví, nič jej nechýba.

Porubjaková začala vianočné sviatky vnímať intenzívnejšie až s príchodom jej detí. Dovtedy im na chuť až tak neprichádzala. „Ja som Vianoce nikdy veľmi nemala rada, neviem, prečo som si to nevedela užiť, ale odkedy vnímam tú radosť cez tie deti, tak akoby sa aj ja viac teším. Viem, že pre nich je to prekvapenie a zrazu sa mi tá tradícia oveľa viac páči,“ priznala Porubjaková v rozhovore pre Top Star.

Aj keď sa u nich doma na vianočnom stole nájdu aj tie pravé sviatočné jedlá, pre svoje zlatíčka nemá problém navariť ako vo všedný deň. „Posledné roky pečiem, tak nejaké vianočné pečivo máme. Muž robí kapustnicu, čiže tie základné veci máme. Ale deťom spravím kľudne aj cestoviny, lebo viem, že to zjedia a nebudem ich nútiť jesť rybu, keď nechcú,“ povedala. Herečka si tiež nepotrpí ani na obrovské dary, pretože sa s celou rodinou obdarúvajú počas celého roka.

„Teraz viac-menej robíme tie Vianoce pre deti, ale my si dáme symbolicky jednu malú vec. V príncípe sa mi už teraz, keď som veľká, viac páči, keď je to prekvapenie,“ dodala s tým, že je jedna vec, ktorá určite nemôže počas Vianoc u nej chýbať. „Ja som závislá od svetielok, mám ich aj všade po byte. Úplne to zbožňujem, takže svetielka na stromčeku nemôžu chýbať.“