Daniela Nízlová prvýkrát prehovorila po rozchode s Lobotkom: Kto ma drží nad vodou?

Bolesť len tak neprejde. Speváčka Daniela Nízlová (35) s futbalistom Stanislavom Lobotkom (26) tvorili pár vyše dvoch rokov, no aktuálne je všetko inak.

Vzťahu ako z rozprávky totiž zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Dvojica však má spolu takmer dvojročnú dcérku Lindu, s ktorou sa brunetka presťahovala k rodičom do Hronského Beňadika. Nielen samotný rozchod, ale aj jeho dôvody sú šokujúce, pretože za všetkým mali byť popôrodné kilá speváčky a údajne aj nová priateľka futbalistu. Tak či onak, rozchod vždy bolí a najnovšie Daniela prvýkrát prehovorila o tom, ako sa cíti.

Daniela Nízlová so Stanislavom Lobotkom pôsobili ako šťastný a harmonický pár, avšak ich idylka sa skončila pred viac ako tromi mesiacmi. Majú spoločnú dcérku Lindu, ktorá onedlho oslávi dva roky a žije so speváčkou u rodičov v Hronskom Beňadiku. A napriek tomu, že Nízlová donedávna o rozchode nedokázala prehovoriť ani len slovo, dnes je všetko inak. Stala sa z nej slobodná mamička, ktorá nevydarený vzťah nesie stále veľmi ťažko.

„Keď na to v minulosti pri­šlo, odišla som do cudzej krajiny, vzdala som sa kariéry, na mojich pleciach boli sťahovania zo Španielska do Talianska či v rámci Talianska, pretože v prvom domove sme bojovali s plesňami,“ opísala svoje trápenie speváčka. Tá sa však napriek náročnej situácii vždy mohla oprieť o svojich najbližších. „Vždy nám pomáhali moji rodičia, lebo sťahovania sú náročné. Stanka sme sa snažili vždy odbremeniť od akýchkoľvek záťaží, aby sa mohol plne sústrediť na svoju kariéru,“ dodala Daniela s tým, že športovec tak trávil veľa času mimo domu.

Zápasy totiž hrával dvakrát týždenne a deň pred zápasom buď cestoval, alebo spal v hoteli. „A to aj vtedy, keď hrali doma, aby hráči neboli rozptyľovaní a mali pokoj. Takže som zvyknutá byť na všetko sama - na domácnosť, na malú, takže v tomto smere sa môj život nejako výrazne nemení,“ prezradila pre Nový Čas Nedeľa brunetka, ktorá aj spolu s rodinou berie túto situáciu stále ako zlý sen.