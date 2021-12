Celebrity myslia na Vianoce na svojich miláčikov: Aj zvieratká si nájdu pod stromčekom darčeky

Svojich domácich miláčikov obdarúvajú rovnako ako ostatných. Mnohí totiž svoje zvieratká považujú za ďalšieho člena rodiny.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

A tak sa psíčkovia, mačičky či papagáje môžu už odteraz tešiť na darčeky, bez ktorých by v niektorých rodinách Vianoce neboli skutočné.

Monika Hilmerová (47) a Jaro Bekr (49): Dve prekvapenia pre Ginger

Choreograf a tanečník Bekr s manželkou, herečkou Monikou Hilmerovou, patria medzi tých milovníkov zvierat, ktorí svojho štvornohého miláčika na Vianoce obdarúvajú. „Naša Ginger dostáva na narodeniny vždy nejakú ,tortu‘ ako darček, na Vianoce jej kupujeme nejakú maškrtu alebo takú tú kosť, čo má hrýzť niekoľko dní a ona ju zožuje za hodinu,“ smeje sa Jaro a dodáva, že darček pre svojho psíka vždy pekne zabalia. „Krásne je aj to, že na Vianoce dostáva darček aj od nášho suseda, ktorý ju má rád, tak­že Ginger máva na Vianoce pod stromčekom dva chutné darčeky.“



Miroslava Luberdová (36):Škrabkadlo pre mačky,kosti pre vĺčiky

V rodine missky a výživovej poradkyne sú zvieratká rovnako dôležité ako ostatní členovia rodiny. „Každé je špecifické a dostane, čo má rado. Leguán nové veci na lezenie do terária a poriadnu zmes šalátu a zeleniny. Mačička Lavíčko dostane maškrty, je to večná hladoška, a ďalšie škrabkadlo pre mačky. Vĺčiky milujú kosti, to ich poteší vždy najviac, tak dostanú obrovské kosti. Psíky mojej rodiny dostanú rôzne maškrty,“ vymenúva Mirka a pridáva predvianočný zážitok so svojimi miláčikmi.

„Psíky už viackrát, a teraz už aj mačička, skúšajú stabilitu a životnosť vianočného stromčeka. Už ani neviem zrátať, koľkokrát ho zhodili a zožrali z neho všetky medovníčky. Odvtedy už na stromček jedlé veci nedávame,“ vraví s úsmevom.