Erika Judínyová so Števom Skrúcaným: S dcérkou majú Vianoce iné čaro!

Moderátorka markizáckej Smotánky Erika Judínyová (50) s manželom Števom Skrúcaným (61) žijú v harmonickom zväzku už niekoľko rokov. Ich šťastie sa zdvojnásobilo v momente, keď do ich života zavítala ich malá dcérka Ella, ktorej sa nevedia nabažiť.

Celý ich život sa obrátil naruby a iné to nie je ani počas najkrajších sviatkov v roku, ktoré s malou dcérkou nabrali úplne iný a oveľa čarovnejší nádych.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Celebritní manželia oslavujú vianočné sviatky so svojou malou Ellou druhýkrát. Prvý vianočný stromček tak videla malá princezná len keď mala sedem mesiacov. Teraz, keď je už o niečo staršia, blikajúce svetieľka, výzdobu či rozvoniavajúce koláčiky už začína vnímať. „Sú to už druhé Vianoce s Ellou, ale pri tých minuloročných bola velmi maličká. Dnes je z nej už parťáčik a prvýkrát príde naozajstný Ježiško - aj keď sme stále v byte, kde bude ten stromček menší a na veľký, živý aj s vôňou ihličia sa budeme tešiť až na budúci rok,“ priznali manželia. Prípravy na blížiace sa sviatky pokoja a radosti sú u nich tiež v plnom prúde a všetci sa na ne nesmierne tešia. Príchodom malej Elly sa tak pre manželov stali Vianoce krásnym obdobím, keď môžu vidieť iskričky a radosť v očiach svojej jedinej milovanej dcéry. „Tešíme sa na to, ako bude Ella prekvapená nielen z darčekov, ale hlavne z rozžiareného stromčeka.“ Erika so Števom si všetko naplánovali do detailov.

„Vianoce budeme tráviť doma, dáme si štedrú obedo-večeru a na večer pôjdeme do Partizánskeho k babičke Eliške. Na prvý sviatok vianočný navštívime babičku Aničku v Trenčíne. Poobede pôjde s Ellou Erika von na prechádzku a ja zatiaľ ozdobím stromček. Zahrám si dramatickú postavu Ježiška, aj keď priznávam, že ju trochu odfláknem, lebo nebudem mať kostým,“ povedal so smiechom Števo. Darčekov však budú mať neúrekom. „Ježiško nechá Elle darčeky aj u jej veľkých súrodencov, ktorí jej ich prinesú pod vianočný stromček a spolu s nimi strávime pár krásnych vianočných chvíľ,“ dodal na záver Skrúcaný, ktorý sa bude tešiť z klasického štedrovečerného menu. „Na Vianoce mávame úplnú klasiku, kapustnicu, kapra a zemiakový šalát. Ella dostane tiež kúsok rybky, lebo sme zistili, že jej chutí,“ doplnila Erika.