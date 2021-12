Názlerová len pár dní po drastickom boji s covidom: Na pokraji síl zarezáva v práci

Skúsila to! Renáta Názlerová (53), známa z televíznych obrazoviek ako rázna advokátka z relácie Súdna sieň, sa len pred pár dňami ocitla na hrane, keď sa musela pasovať so zákerným koronavírusom.

Ten si aj na nej odniesol svoju daň a Renáta stále nie je v plnej sile, ako to bývalo predtým. Aj napriek tomu sa však už vo štvrtok vrátila do svojej práce na stoličku riaditeľky v centre sociálnych služieb v Pezinku.

Názlerová pre Nový Čas priznala, že koronavírus ju poriadne potrápil a ona prežila ťažký priebeh, ktorý trval niekoľko týždňov. Aj napriek tomu, že stále nie je úplne fit a bežné životné situácie zvláda len s vypätím všetkých síl, dozvedeli sme sa, že už znova maká v práci. „Áno bola som prvý deň a cítim sa katastrofálne. Ak by nebol koniec roka a ja by som nemala veľa práce, nebola by som tu,“ prezradila Nové Času uplynulý štvrtok Názlerová. Tá berie svoje povinnosti riaditeľka centra sociálnych služieb v Pezinku veľmi vážne a všetko chce robiť svedomito. Neberie pritom ohľad na seba a na to, že by sa rozhodne nemala namáhať. Nie je totiž jediná, na kom si zákerná choroba vybrala svoju daň a veľa pacientov sa aj po jej prekonaní cíti slabo.

Vakcína ju zachránila

Renáta však vo svojom trápení nachádza aj štipku optimizmu. Za to, že sa nakoniec všetko neskončilo zle a ona sa vyhla najhoršiemu scenáru, vraj vďačí najmä očkovaniu, má za sebou už dve dávky vakcíny. Aj napriek tomu však prežila najhoršie dni vo svojom živote. „Vôbec si nepamätám, ako plynul čas, registrovala som len záchvaty kašľa a manžela, ktorý sa snažil dostať do mňa čaj a lieky. Stratila som kompletne čuch a chuť. Jediná chuť, ktorú rozoznávam, je sladká. Nie som schopná nič normálne zjesť, pretože ma potom napína na vracanie,“ opísala svoje trápenie spred pár dní Názlerová.