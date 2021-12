Futbalista Nedvěd musí riešiť prvú dilemu po rozvode: Uprednostní na Vianoce Daru alebo rodinu?!

Riešia prvé problémy? Speváčka Dara Rolins (49) nedávno poriadne šokovala, keď sa ukázalo, že je už skoro pol roka zamilovaná do českej futbalovej legendy Pavla Nedvěda (49), ktorý momentálne pôsobí v Turíne.

Tu má lukratívny flek ako viceprezient klubu Juventus a zázemie si tu našla aj jeho rodina. Napriek tomu, že s manželkou sa len nedávno rozviedli, nadchádzajúce sviatky pokoja a lásky spravili zrejme nielen jemu, ale aj Dare poriadne vrásky na čele. Dvojica totiž bude musieť rozlúsknuť problém, kto s kým zasadne k štedrovečernému stolu.

Dara a Pavel si svoj vzťah strážili skoro šesť mesiacov. Dara až podozrivo často cestovala do Talianska, kde sa jej cesty pretli s Nedvědom. Padli si do oka, začali sa stretávať, ale svoju lásku si strážili tak, aby nevzbudili čo i len podozrienie, že sú spolu. Ako totiž Dara priznala, najkrajšie začiatky si chceli zaľúbenci užiť čo najviac v súkromí. Tajnostiam však už odzvonilo a obaja sa netaja svojou láskou a náklonnosťou. „Aj my sme ,len ľudia‘. Máme rodiny, deti, minulosť aj sny. Nie sme dokonalí, ale myslím, že máme obaja srdce na pravom mieste. Aj preto svojho ,nového‘ muža milujem a rovnako ako on pri mne, stojím aj ja pri ňom. V dobrom aj v zlom,“ povedala nedávno Rolins.

Ako každý pár, aj oni musia riešiť problémy každodenného života a ako sa zdá, najbližšie ich čaká rozlúsknuť poriadny oriešok. Už o pár dní sú tu najväčšie sviatky lásky a pokoja a každý ich chce tráviť so svojimi milovanými. V prípade Dary a Pavla to však môže byť problém. Futbalista je otcom dvoch detí, rovnako Dara má dcéru, a tak musia pozerať nielen na svoju novú polovičku, ale najmä na rodinu. Pavel má dcéru Ivanu (24) a syna Pavla (21), s ktorými si veľmi dobre rozumie. Inak to nie je ani u Dary, ktorá je matkou pubertiačky Laury (13).

Vianočná dilema

Čerstvo rozvedený Nedvěd, ktorý manželstvo s Ivanou ukončil len pred pár týždňami, tak možno Daru odsunie na druhú koľaj a nie je vôbec vylúčené, že dvojica spolu k štedrovečernému stolu nezasadne. Ako sa totiž zdá, najmä Nedvědova dcéra Ivana má s akýmikoľvek zmenami problém a otcov nový vzťah jej evidentne nie je vôbec po chuti. Len nedávno sa totiž mladá plavovláska vyjadrovala k možnému sťahovaniu do Česka, ktoré razantne poprela. „Žiadne sťahovanie do Česka rozhodne v pláne nemáme,“ reagovala Ivanka pre ŽivotvČesku.cz.

Slečna má evidentne svoj názor a doteraz bola zvyknutá sláviť Vianoce v rodinnom kruhu s otcom aj matkou. Futbalista tak bude musieť poriadne popremýšľať, či uprednostní vianočnú kapustnicu s exmanželkou a deťmi, alebo strávi vianočné sviatky so svojou novou láskou. Pre pokoj v rodine tak možno Pavlov výber pravdepodobne padne na Vianoce v Taliansku a, naopak, Dara bude doma. Speváčka aj v minulosti trávila sviatky po boku bývalého partnera Matěja Homolu, ktorý je otcom jej dcéry Laury. Nie je preto vylúčené, že rovnaký scenár zvolí aj tento rok. Ako to nakoniec bude, sa ukáže už čoskoro. Dara sa k Vianociam vyjadriť nechcela, ale nie je vylúčené, že si možno urobia s Pavlom spoločné sviatky až po tom, čo si obaja splnia svoje vianočné rodinné povinností.