Marcel Forgáč v šoku: Želajú mi smrť! Rozhodol sa, že s týmto končí

Moderátor Marcel Forgáč (50) sa vypína zo sociálnych sietí. Cíti nahromadený stres a zlosť, preto sa rozhodol s týmto fenoménom skončiť.

Podľa jeho slov z neho robí horšieho človeka a je to miesto strategicky prepracovanej nenávisti. Najhoršie však znáša fakt, že jemu aj jeho deťom želajú blízki ľudia smrť!

„Rozhodol som sa vytesniť facebook zo svojho života. Aspoň na pár mesiacov,“ priznal Marcel. Dúfa, že pauza povedie k úplnému koncu. Dnes je podľa neho sociálna sieť miesto presýtená zlobou: „Krása, ľudskosť a vzájomnosť sú v kúte a valcované násilným akcentovaním rozdielov a animozít. Je to miesto technicky, graficky a strategicky prepracovanej nenávisti, miesto, kde ľudia s najnižšími kvalitami a donebavolajúce lži a výmysly žnú najviac ovácií,“ opísal. Dokonca vraj pocítil, že pod vplyvom facebooku sa aj on mení: „Mám pocit, že aj mňa samotného robí toto miesto iným, a asi aj oveľa horším, a pri pohľade zhora aj akosi zversky infantilným, schopným vybičovať sa k nezmyselným škriepkam a prestrelkám,“ zamýšľal sa ďalej nad emóciami. „Moji najlepší kamaráti sa zbláznili, sú agresívni a paranoidní, veria vyfabrikovaným bludom. Oni, samozrejme, majú pocit, že som sa zbláznil ja, iste. Je to miesto, kde mi konkrétni ľudia s podobou a bydliskom želajú smrť, prípadne mojim deťom,“ šokoval Forgáč.