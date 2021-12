Mária Čírová pečie s fanúšikmi: Pred Vianocami ich poteší aj niečím iným

Speváčka Mária Čírová je známa nielen svojimi hudobnými dielami, ale aj tým, že ako jedna z mála známych tvárí sa na instagrame delí o recepty zo svojej kuchyne.

V prvej vlne pandémie učila celé Slovensko kváskovať a mnohé gazdinky sa vďaka nej stali skvelými pekárkami. Okrem chleba učila piecť langoše, či moravské koláče. V tomto predvianočnom období sa podelila naživo s receptami, ktoré budú zdobiť jej štedrovečerný stôl. A sľubuje, že do Vianoc určite ešte nejaké prezradí. Popri pečení a chystaní sa na najkrajšie sviatky v roku si opakuje texty svojich piesní, pretože kvôli pandémii už dlhší čas nevystupovala. To sa ale čoskoro zmení!

Už túto sobotu, 18.12. 2021 o 18:00 bude mať totiž online koncert Moje Vianoce priamo vo vašich obývačkách. "Máme tu už druhé Vianoce, keď sa nemôžeme stretávať tak, ako sme boli zvyknutí. Do poslednej chvíle som verila, že sa nám podarí zahrať aspoň jeden koncert naživo, ale nakoniec sme sa rozhodli ísť touto cestou. Pre mňa ako trojnásobnú mamu je veľmi dôležité neprestať žiť, nech sa vonku deje čokoľvek. Urobme to pre seba, pre naše deti, pre naše rodiny a nechajme sa vtiahnuť do čarovného kúzla Vianoc, ktoré sa nám každoročne pripomína v tomto období. Narodením Lásky, ktorá sa chce dotknúť našich sŕdc. Poďte sa spolu so mnou naladiť, poďte si oddýchnuť, poďte sa usmiať, poďte zavrieť oči a cítiť horiace drevo v krbe, poďte si zaspievať tie najkrajšie slovenské vianočné koledy,“ hovorí Mária Čírová, ktorá Vianoce miluje.

„Vraciam sa zakaždým do svojho detstva, kedy sme sa s rodičmi veľa rozprávali o láske, o porozumení, o odpustení. Aké je v živote veľmi dôležité, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Varili sme si spolu, piekli koláčiky, zdobili stromček, upratovali a veľa si spievali. Dnes viem, že tieto spomienky sú ten najvzácnejší vianočný darček, aký som v živote mohla dostať. Myslím, že to je práve ten impulz, prečo robím vianočné koncerty. Prostredníctvom pesničiek túžim ľudí povzbudzovať, vnášať im do života nádej, lásku a mier."