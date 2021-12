Moderátorka Alena Heribanová: Moje detské Vianoce boli vždy krásne

Na najkrajšie sviatky v roku nedajú dopustiť! Moderátorka Alena Heribanová (66) spolu s dcérami Barbarou „Babsy“ Jagušák (31) a Tamarou Šimončíkovou Heribanovou (36) porozprávali ako vyzerajú ich Vianoce, bez ktorých tradícií sa nezaobídu a prečo si nedávajú honosné dary.

V dvojgeneračnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa si „Heribanky“ zaspomínali na vianočnú atmosféru detských čias, ktorej čaro a vôňu si uchovali v pamäti.

Čo pre vás znamená čas adventu a akú príchuť majú vianočné sviatky v rodine Heribanovcov?

Alena: Pre mňa je to spomienkový čas čakania na príchod Vianoc. Obdobie sladkého spomalenia, kedy si veľmi intenzívne uvedomujem rýchlosť, ktorú žijeme a súčasne aj tú zbytočnú dynamiku, ktorou sa v živote zaoberáme. Akosi stále máme pocit, že niečo doženieme, napriek tomu, že často sa to už ani nedá dohnať. A advent akoby nás v tomto zhone zastavil. Už dlhé roky neholdujem nákupným horúčkam a skôr premýšľam, ako by sme si naplánovali pár spoločných dní s mojimi najbližšími na horách, v Piešťanoch alebo iba tak - jednoducho sa všetci stretli. A čím som staršia, tým je pre mňa advent viac obdobím spomienok na detstvo. Moje detské Vianoce boli vždy krásne a ja si ten pocit nesiem po celý život.

