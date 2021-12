Speváčka Daniela Nízlová o bolestivom rozchode s Lobotkom: Doposiaľ to neviem vstrebať!

Speváčka Daniela Nízlová (35) zo známej hudobnej dvojice Twiins má za sebou rozchod s partnerom, futbalistom Stanislavom Lobotkom (27).

Mamička dvojročnej Lindy sa po bolestivom rozchode vrátila z Talianska na Slovensko. V exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa porozprávala, ako zvláda novú životnú situáciu, aká je mama, ale aj to, aké hudobné prekvapenie pripravili s dvojičkou Veronikou pre všetky deti.

Nedávno ste sa po rozchode so svojím partnerom, futbalistom Stanislavom Lobotkom dostali do pozície slobodnej maminy. Čo to pre váš život znamená?

Keď na to v minulosti pri­šlo, odišla som do cudzej krajiny, vzdala som sa kariéry, na mojich pleciach boli sťahovania zo Španielska do Talianska či v rámci Talianska, pretože v prvom domove sme bojovali s plesňami. Vždy nám pomáhali moji rodičia, lebo sťahovania sú náročné, je to nekončiaci sa príbeh množstva vecí. Stanka sme sa snažili vždy odbremeniť od akýchkoľvek záťaží, aby sa mohol plne sústrediť na svoju kariéru. Mal náročný program, takže z týždňa bol doma približne dva dni. Zápasy hrával dvakrát týždenne, deň pred zápasom buď cestoval, alebo spal v hoteli. A to aj vtedy, keď hrali doma, aby hráči neboli rozptyľovaní a mali pokoj. Takže som zvyknutá byť na všetko sama na domácnosť, na malú - takže v tomto smere sa môj život nejako výrazne nemení.

Ako váš rozchod vnímajú vaši rodičia a sestra?

Naši vnímali Stanka ako svojho syna, mali k nemu veľmi pozitívny vzťah. Takže to znášajú ťažko, naozaj sme ako celá rodina vychádzali priam ukážkovo. Ani ja to neviem doposiaľ vstrebať. Sú to tí najlepší starí rodičia na svete. Vrátili sa do čias, keď sme my s Veronikou boli deťmi a trošku tou detskou energiou, ktorú im dávajú vnučky, aj omladli.

