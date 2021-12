Krásna Silvia Šarköziová je tvrdý oriešok: Svojím vianočným prianím to blízkym poriadne sťažila

Cigánski diabli sú ako mnohí umelci odstrihnutí od koncertov a vianočných večierkov a tak má krásna violončelistka Silvia Šarköziová dosť času na to, aby doma vyčarovala tú pravú vianočnú atmosféru. My sme boli zvedaví nielen na to, aké budú Vianoce v rodine Šarköziovcov, dozvedeli sme sa aj to, aký darček by si rada našla pod stromčekom práve Silvia. Tá to totiž svojím prianím najbližším poriadne sťažila.