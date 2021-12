Misska Luberdová o synčekovi s leukémiou: Inšpiratívne slová, ktoré rozcítia každého

Zdravie je prvoradé. Misska a výživová poradkyňa Mirka Luberdová (37) si v živote prešla už mnohými náročnými skúškami.

Poriadne bolestivá bola tá, keď jej milovaného synčeka Riška (12) už v ranom veku zasiahla leukémia. Po dlhom boji, chemoterapiách a transplantácii kostnej drene sa však jeho stav našťastie výrazne zlepšil. A aj keď prišiel ďalší strach v podobe koronavírusu, predsa len sa našlo aj niečo veľmi pozitívne.





Mirka Luberdová je maminou Riška a dcérky Bely. O tom, že doma má v synčekovi bojovníka, niet pochýb. Už ako malého si ho našla leukémia, avšak aktuálne sa jeho stav našťastie zlepšil. „Jednu z najväčších inšpirácií mám doma. Riško nemal detstvo. Od 18-ich mesiacov prakticky žil na detskej onkológii. Po nej sme sa presunuli do ročnej domácej izolácie podobnej tej, akú poznáte pre covid. Potom sa to opäť zopakovalo až do jeho 6-ich rokov. Posledné dva roky je prvýkrát zdravotne úplne super a žije neštandardné covidové detstvo rovnako ako ostatné deti,“ zverila sa Mirka, ktorá sa skláňa pred synovou pokorou.