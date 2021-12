Jojkárka Dana Čapkovičová: Zápal pľúc vo vysokom štádiu tehotenstva! Jasný odkaz ženám ohľadom očkovania

Mala čo robiť, aby to zvládla. Moderátorka jojkárskeho spravodajstva Dana Čapkovičová (31) sa len nedávno pochválila radostnou novinou. O nejaké 3 mesiace k nej, jej manželovi Kamilovi Čapkovičovi (35) a dcérke Sárke totiž pribudne nový člen domácnosti.

Šťastný úsmev na blondínkinej tvári však pred niekoľkými týždňami vystriedal strach, keďže zápasila s nepríjemným zápalom pľúc, ktorý jej dal poriadne zabrať.





Rodina Danky Čapkovičovej sa už o niekoľko mesiacov rozrastie o ďalšieho člena. A aj keď sa všetci tohto príchodu nevedia dočkať, o to viac strašidelnejší bol fakt, keď blondínka skončila so zápalom pľúc v posteli. „Pred niekoľkými týždňami som prekonala zápal pľúc z obyčajnej škôlkarskej virózy a poviem vám, že to bolo hrozné. Bála som sa o seba aj o naše nenarodené dieťa,“ zverila sa moderátorka, ktorá je vo vysokom štádiu tehotenstva.

Práve táto nepríjemná skúsenosť ju o to viac utvrdila v tom, že dať sa zaočkovať je správna vec. „Preto som neváhala a keď mi gynekológ aj všeobecná lekárka jednoznačne odporučili tretiu dávku, podstúpila som ju hneď, ako som sa dala zdravotne do poriadku. Viem, že aj vaše názory budú rôzne. Je to každého osobná vec. Ja som sa rozhodla počúvnuť lekárov a chrániť seba, svoju nezaočkovanú malú dcérku a naše nenarodené dieťa, ktoré príde na svet ešte v čase, keď covid môže zúriť ako víchrica,“ dodala Danka.





Počúvajte odborníkov

Nebezpečný koronavírus stále udiera v plnej sile. Budúca dvojnásobná mamička tak má strach nielen o rodinu, ale aj o svoje nenarodené bábätko. „Takže, ženy, počúvajte seba a lekárov. Nehľadajte informácie na sociálnych sieťach! Pýtajte sa v ambulanciách. Len váš lekár pozná váš zdravotný stav a iba on dokáže zhodnotiť výhody a možné riziká očkovania. Nielen proti covidu, ale aj chrípke, ktorá už zbrojí,“ dodala.