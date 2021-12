Zuzana Kanócz o svojej hereckej ceste: Čím presvedčila rodičov, ktorú ju odhovárali?

Úspešná slovenská herečka Zuzana Kanócz (42) momentálne žiari v jojkárskom seriáli Nemocnica ako doktorka Zuzana Maxová. Sympatická brunetka s maďarskými koreňmi sa však k herectvu dostala čistou náhodou. Začínala v košickom Divadle Thália, taktiež sa venovala recitovaniu. K herectvu ju to tiahlo od začiatku, avšak rodičia s tým nesúhlasili.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Slovenskú herečku s maďarskými koreňmi Zuzanu Kanócz diváci momentálne môžu vidieť na obrazovkách TV JOJ v seriáli Nemocnica. Svoje herecké úlohy zvláda bravúrne, avšak v minulosti by jej ani vo sne nenapadlo, že sa bude niekedy živiť ako herečka.Odmalička recitujem, vždy mi to bolo blízke, ale nikdy som si nepovedala, že práve herectvo je to, čo by som mala robiť,“ zaspomínala si talentovaná herečka v Topstar.

Túto životnú dráhu Zuzane neschvaľovali ani jej rodičia. Nadšení tým neboli, ale, ako priznala, postupne ich presvedčila a upokojila, že sa nemusia báť. „To, ako som si vypracovala tie básne, že som na nich pracovala, ich presvedčilo o tom, že by mi mali dať ten impulz,“ priznala herečka moment, ktorý ju nakopon uistil v tom, akou cestou sa má v živote uberať. „Otvorilo mi to oči, tu som v tom a nevidím to? Malo to tak byť,“ dodala herečka na záver.