Hudobníci Opatovský a Brzobohatý odhalili ich vianočné priania: Toto by si mal v súčasnosti vypočuť každý z nás

Robo Opatovský a Ondřej Gregor Brzobohatý prednedávnom predstavili fanúšikom krásnu vianočnú pieseň s názvom Poďme si priať. No kým pre známeho slovenského speváka sa vianočné piesne stávajú tradíciou, pre Ondřeje to bola novinka. Výsledok však stojí za to a keďže skladba hovorí o vianočných prianiach, boli sme zvedaví, čo by si pod stromčekom priali práve títo dvaja páni. A rovnako ako ich spoločnú pieseň, aj ich slová by si mal vypočuť každý z nás.