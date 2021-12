Predvianočné vydanie relácie Milujem Slovensko sľubuje opäť skvelú zábavu a to dokonca hneď na úvod. Hosťom Danovho tímu bude aj sympatická herečka Jana Kvantiková a ako je u Dana dobrým zvykom, pri predstavovaní neváhal usmievavú ryšavku vyspovedať. Zabŕdol aj do jej súkromia a herečka ho poriadne zaskočila. A nie raz! Dôvod pochopíte vo videu, no rozhodne si nenechajte ujsť ani reláciu Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke.