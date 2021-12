Seriálový hit Oteckovia sa otriasa v základoch: Hromadný odchod hercov a útek ku konkurencii!

Seriál Oteckovia sa začal vysielať v roku 2018. Zo dňa na deň sa ako mávnutím čarovného prútika stal obrovským hitom, ktorý prilákal k obrazovkám množstvo divákov. Za ten čas sa však musel popasovať aj s odchodmi hercov.

No nie takýmto masívnym odlevom, ktorý sa aktuálne deje, a keď seriál príde o tie najzvučnejšie mená. Na obrazovke už totiž divákov nebude baviť nielen sexsymbol a jedna z hlavných postáv Braňo Deák (39), ale ani Jana Kovalčíková (30) a ďalší, ktorých si diváci zamilovali. No kto by si myslel, že hercov na televíznych obrazovkách už neuvidí, ten by sa mýlil. Po hviezdach skočila konkurencia!

Oteckovia sú na obrazovkách už viac ako tri roky a za ten čas si držia svoju úspešnosť. Najhlavnejšími postavami seriálu sú štyria oteckovia, ktorých stvárňujú Vlado Kobielsky, Marek Fašiang, Filip Tůma a donedávna to bol aj Braňo Deák. Toto silné kvarteto bolo spolu od úplného začiatku. Braňova postava sexi právnika Alexa, ktorý bol poriadny sukničkár, bola obľúbená najmä u ženského publika.

No v nových častiach ústredného herca už neuvidíme. Celá rodinná linka sa začala rúcať odchodom Dominiky Kavaschovej, ktorá si momentálne užíva materské povinnosti a ktorá s Deákom mala seriálového syna Maxa. No ako sa to občas stáva, nie vždy to ostane pri jednom. Aj keď sa mohlo zdať, že seriálový Alex si ide konečne po svadbe so seriálovou Emou, ktorú stvárňovala Jana Kovalčíková, zariaďovať šťastný život, scenáristi sa ich rozhodli poslať do Holandska.

A to nielen ich, ale aj Deákovho seriálového syna Maxa a z deja sa vytratí aj Zuzka Porubjaková, ktorá mala v seriáli s Braňom dcérku Roxy. Suma summarum, na obrazovke sa tak už neobjavia Deák, Kovalčíková, Porubjaková, seriáloví Max a Roxy a podľa zistení Nového Času zamáva na odchod aj herec Roman Poláčik.