Petra Polnišová opísala muky nebezpečného koronavírusu: Bola som úplne zúbožená!

Prežívala poriadne náročné dni. Herečka Petra Polnišová (45), ktorá je hviezdou markizáckeho seriálu Horná Dolná, sa koncom novembra nakazila koronavírusom.

Týždne ležala doma a bojovala s hnusnou pliagou, ktorá jej dávala patrične zabrať. Chorý ostal aj jej priateľ Juraj Brocko, s ktorým ostala zavretá v jednej domácnosti. Brunetka je zaočkovaná, a tak príznaky neboli fatálne, ale sama priznala, že s covidom rozhodne nie sú žarty.





Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Petra Polnišová pocítila nebezpečný koronavírus na vlastnej koži. Koncom novembra prišiel Nový Čas s informáciou, že sa herečka nakazila covidom, ktorý si rozhodne nevyberá. Petra boj s vírusom napokon priznala. „Áno, som pozitívna. Vďaka očkovaniu však nemám fatálny priebeh, ale klamala by som, keby som tvrdila, že je mi ľahko,“ priznala známa herečka Novému Času.

No vírus nepristál len na jej pleciach, ale zaúradoval aj u jej partnera Juraja Brocku. Brunetka mala dokonca poriadne nepríjemný priebeh. „Dva a pol týždňa som ležala zavretá doma so svojimi synmi. Nevidela som naozaj ľudskú tvár, okrem môjho muža, ale keďže aj on bol chorý, tak sa to na ľudskú tvár úplne nepodobalo. Chcela som dať aj niečo na storku (instagram), že všetkých pozdravím, a teda vysvetlím situáciu, že sa nemôžeme stretnúť, že naozaj som chorá, ale bola som taká zúbožená, že som ani vyliezť po ten telefón nevedela,“ prezradila v podcaste Jau, PS: to bolelo Polnišová.





„Mňa všetko bolelo. Covid nie je sranda, fakt to nie je sranda, a to som zaočkovaná,“ dodala Petra, ktorá je šťastná, že je opäť medzi ľuďmi a že nebyť očkovania, mohlo to dopadnúť ešte oveľa horšie.

Natáčanie prerušili

Po ťažkých dňoch boja s koronavírusom sa však už Polnišová pozvoľna dostáva do pracovného kolotoča. No napriek tomu nie je isté, kedy bude opäť nakrúcať úspešný seriál Horná Dolná. Aj keď sa počas nakrúcania dodržiavali tie najprísnejšie bezpečnostné opatrenia, žiaľ, nastal zlom a seriál dostal stopku.

„Netuším, či a kedy sa bude nakrúcať, pevne však verím, že hej. Natáčanie je nateraz prerušené, ale neviem vám povedať prečo. Pri každej jednej výrobe sme boli pravidelne testovaní a všade platili prísne bezpečnostné opatrenia,“ priznal Peter Sklár. Ostáva len veriť, že sa opäť všetky herecké hviezdy už čoskoro budú môcť stretnúť na pľaci.