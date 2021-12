Alexander Bárta o dokonalých Vianociach: Čím som starší, tým menej mi toho stačí

Celé mesiace sa pohybovali medzi pípajúcimi prístrojmi, vyčerpaní z nekonečnej záchrany ľudských životov.

Iba akože, samozrejme. Sú to totiž herci, ktorí hrajú v jojkárskom seriáli

Nemocnica. My sme boli zvedaví, či boli niekedy nútení stráviť sviatky v ozajstnej nemocnici, respektíve či by počas Vianoc boli ochotní ťahať služby, podobne ako skutoční lekári.

Alexander Bárta: Mám pocit, že pracujem nonstop

„Priznám sa, že nemocnice veľmi nemusím. Raz v živote som bol hospitalizovaný a je to priestor, kde to nie je pre mňa príjemné,“ otvorene skonštatoval Alexander Bárta (45) alias MUDr. Filip Balog, ktorý však našťastie počas Vianoc nič podobné nezažil. Na druhej strane, pracovať cez sviatky podobne ako lekári, to mu nie je cudzie. „Som zamestnaný v divadle, kde pracujeme soboty aj nedele. Nemám v podstate veľakrát možnosť výberu a niekedy mám pocit, že pracujem nonstop. Na oddych alebo voľno mi teda zostáva čas v lete, keď sú divadelné prázdniny,“ vysvetlil nám svoju situáciu. K pohodovým Vianociam mu vraj veľa netreba. „Čím som starší, tým menej mi toho stačí – byť so svojou rodinou, bez hektiky a zhonu. Že je pokoj, že môžem spať, jesť, počúvať hudbu, čítať knihy, ísť na prechádzku. Prípadne, ak čas dovolí, ísť na hory a zalyžovať si.“

