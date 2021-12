Hviezdy jojkárskeho seriálu o najkrajších sviatkoch v roku: Vianoce v nemocnici? Pre herca sa to stalo rutinou

Celé mesiace sa pohybovali medzi pípajúcimi prístrojmi, vyčerpaní z nekonečnej záchrany ľudských životov.

Iba akože, samozrejme. Sú to totiž herci, ktorí hrajú v jojkárskom seriáli

Nemocnica. My sme boli zvedaví, či boli niekedy nútení stráviť sviatky v ozajstnej nemocnici, respektíve či by počas Vianoc boli ochotní ťahať služby, podobne ako skutoční lekári.

„Priznám sa, že nemocnice veľmi nemusím. Raz v živote som bol hospitalizovaný a je to priestor, kde to nie je pre mňa príjemné,“ otvorene skonštatoval Alexander Bárta (45) alias MUDr. Filip Balog, ktorý však našťastie počas Vianoc nič podobné nezažil. Na druhej strane, pracovať cez sviatky podobne ako lekári, to mu nie je cudzie. „Som zamestnaný v divadle, kde pracujeme soboty aj nedele. Nemám v podstate veľakrát možnosť výberu a niekedy mám pocit, že pracujem nonstop. Na oddych alebo voľno mi teda zostáva čas v lete, keď sú divadelné prázdniny,“ vysvetlil nám svoju situáciu. K pohodovým Vianociam mu vraj veľa netreba. „Čím som starší, tým menej mi toho stačí – byť so svojou rodinou, bez hektiky a zhonu. Že je pokoj, že môžem spať, jesť, počúvať hudbu, čítať knihy, ísť na prechádzku. Prípadne, ak čas dovolí, ísť na hory a zalyžovať si.“

Zuzana Kanócz: Kapustnica = Vianoce

„Bránila by som sa,“ zasmiala sa Zuzana Kanócz (42) pri predstave, že by ju nútili pracovať, kým si iní otvárajú darčeky pod stromčekom. „Keď som bola zamestnaná v divadle, museli sme medzi sviatkami hrať predstavenia a znášala som to veľmi zle. Odkedy som na voľnej nohe, a to je už veľa rokov, som vďačná za to, že si môžem vianočný čas vyhradiť pre rodinu.“ Ako pacient našťastie seriálová doktorka Maxová v nemocnici cez sviatky neskončila. „A nepamätám si ani na to, že by sme boli počas sviatkov bez niekoho z rodiny. Na Vianoce chce byť každý so svojimi najbližšími a myslím si, že nemocničné prostredie nepôsobí na psychiku pozitívne a prajne. Aj keď je tam človek väčšinou preto, aby sa vyliečil.“ Počas sviatkov je pre ňu absolútne nevyhnutné, aby bola rodina spolu. „A neviem si ich predstaviť ani bez stromčeka a kapustnice. Keď si dám kapustnicu hocikedy počas roka, mám pocit, že sú Vianoce. A dôležité je tiež voľno, pohoda, to, že nemusíte nič okrem toho, že pendlujete medzi mestami.“