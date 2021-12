Michal Hudák v špeciálnej vianočnej premene: Werichov nepriznaný syn?!

Cisárov pekár - Pekárov cisár, Tri oriešky pre Popolušku, Sám doma... Všetci tieto filmy milujeme, všetci sme ich videli nespočetnekrát a vždy sme sa pred televízorom prvotriedne zabavili.

Do známych postáv týchto vianočných klasík sa tentoraz prevtelili tváre slovenského šoubiznisu a my musíme uznať, že sa im to podarilo nad očakávanie. Mimochodom, všetky tri spomínané filmy uvidíte vo vianočnom vysielaní TV JOJ.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Michal Hudák: Bolo mi cťou stať sa Werichom

„Jiřinka Bohdalová sa ma raz opýtala, či som si istý, že nie som Werichov nepriznaný syn,“ spomína so smiechom Michal Hudák (52), ktorý sa vraj odvtedy s prirovnávaním k slávnemu českému hercovi Janovi Werichovi stretol mnohokrát. „No teraz som mal prvý raz príležitosť štylizovať sa do tejto postavy z filmov Cisárov pekár - Pekárov cisár. Navyše, táto úloha je o to zaujímavejšia, že ide o dvojrolu.“ Presne tak, Werich hral zároveň cisára Rudolfa II. a pekára Martina... Zo svojej špeciálnej premeny a pomyselného návratu do roku 1951, keď kultová česká historická komédia vznikla, mal Michal veľkú radosť. „Herecká osobnosť, akou jednoznačne Jan Werich bol, je nenapodobiteľná. Aj preto mi bolo cťou, že som sa ním mohol v rámci fotenia na chvíľku stať,“ rozpráva herec, ku ktorého vianočnému menu neodmysliteľne patria aj rozprávkové klasiky. „Vianoce sú pre mňa hlavne o pohode, a teda aj o pozeraní rozprávok a vianočných filmov. A najmä, keď máte doma deti,“ dodáva.

Ako sa herec Braňo Deák zhostil úlohy princa z Troch orieškov pre Popolušku? Dočítate sa v Novom Čase Víkend