Zdena Studenková o svojich estetických zákrokoch: Úprimné slová! Ženy, toto vám odkazuje herečka

Populárna herečka je známa perfekcionalistka. Zdena Studenková (67) je na svoje pracovné výkony, ale aj svoju fyzičku či krásu náročná.

Pravidelne tak bez výhovoriek cvičí a v top forme chce mať aj svoju pleť. Na mladistvý výzor si potrpí, a preto niet divu, že nepohrdne ani výdobytkami modernej doby. Herečka nabáda ženy, aby sa o seba starali, investovali do seba a neriešili predsudky. Otvorene priznáva, že skrášľujúcu kliniku navštevuje pravidelne a skúsila už kadečo.

Zdene Studenkovej by jej vek hádal len málokto. Jej mladistvý vzhľad je už povestný a herečka akoby vôbec nestarla. Doma má podstatne mladšieho partnera a ako priznala, nielen on je dôvodom, prečo chce vyzerať aj vo svojom veku dobre. Zdena sa tak vôbec netají tým, že podstupuje všakovaké skrášľujúce procedúry a odporúča to aj iným ženám. Ako však prezradila, najnovšie podstúpila sklerotizáciu žíl: „My ženy, čo stojíme veľa na nohách, to dobre poznáme,“ opísala svoj posledný zákrok, ktorý bol okrem estetického aj zdravotný.