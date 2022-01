Spevák Otto Weiter si v roku 2020 prešiel doslova peklom. Okrem toho, že sa musel zmieriť so smrťou milovanej manželky Andrey, mal čo robiť aj sám so sebou. Problémy so srdcom ho doviedli až k operácii a pár dní sa ocitol aj v kóme. Dnes je však zdá sa, všetkému inak a Weiter sa teší nielen z dobrého zdravia, no aj zo vzťahu so speváckou kolegyňou Petrou Maxin. Tá je však v ťažších chvíľach doslova jeho anjelom strážnym a Weiter prezradil aj prečo!