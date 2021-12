Alžbeta Bartošová o účinkovaní v Oteckoch: Začiatky boli ťažké, herečka prezradila dôvod

Alžbeta Bartošová je talentovaná herečka a speváčka, ktorá má v susednom Česku rozbehnutú skvelú kariéru. Vďaka Michalovi Davidovi, ktorý má na talenty nos, hviezdila v množstve jeho muzikálov, kde získala tie najlepšie role. Dnes ju však diváci môžu poznať aj doma na Slovensku a to vďaka seriálu Oteckovia. Do toho doslova vhupla po veľmi dlhej dobe bez práce a otvorene priznáva, že to bolo viac než náročné. Toto je dôvod.