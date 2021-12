Takto by ste ho na ulici ani nespoznali: Peter Nagy ako snežný muž

Takto by ste ho na ulici azda ani nespoznali.

Úspešný spevák Peter Nagy (62) si užil prvú tohtoročnú snehovú nádielku. A ako sa zdá, mal z nej aj obrovskú radosť. No umelec nenechal nič na náhodu a do poriadnej zimy sa aj poriadne naobliekal. A dokonca až tak, že s veľkou baranicou a okuliarmi by ho azda mnohí ani len nespoznali.

Outfit à la snežný muž sa spevákovi náramne hodil a biele vločky len podčiarkli celú zimnú atmosféru. „Keď už zima, tak apoň nabielo,“ zazneli slová Petra, ktorý má určite radosť aj z pomaly sa blížiacich vianočných sviatkov.