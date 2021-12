Tina skončila v náručí britsko-slovenského boxera Karola: Zvládnu 16-ročný vekový rozdiel?!

Podobne ako Dara, aj speváčka Tina (37) sa pred pár dňami pochválila životnou zmenou.

Už viac nie je sama a jej srdce si získal mladý športovec Karol Itauma (21). O šestnásť rokov mladší boxer je síce rodený Slovák, avšak počas kariéry rozbehnutej v Anglicku si vybojoval aj olympijské zlato. Veľký vekový rozdiel je medzi zaľúbencami do očí bijúci a nejeden celebritný vzťah stroskotal

V slovenskom šoubiznise je to samá láska. Internacionálna! Speváčka Tina, ktorá má dcéru s exmanželom Separom a jedného syna z predošlého vzťahu s futbalistom Richardom Lásikom, je po dlhom čase opäť zamilovaná. Do zajačika! Motýle v bruchu zatiaľ ešte poletujú, ale stret s realitou sa zrejme nevyhne ani týmto dvom. Tina má rozbehnutú kariéru na Slovensku a vychováva tu aj svoje dve deti.

Karol Itauma je zas úspešný športovec v Británii a celú kariéru má pred sebou. Je teda otázne, či má vôbec v pláne zapustiť korene na Slovensku. Speváčka na sociálnej sieti dokonca prezradila, že ich domácnosť má dve vozidlá, čo je pre vyťaženú matku a mladého bezstarostného boxera viac ako pohodlné. „Ďakujeme, že môžeme mať dve autá, kým je Karol na Slovensku. Moje je super, a le plus 1 znamená bezstarostnosť,“ napísala, čím naznačila, že zaľúbenci ešte stále žijú viac-menej oddelené životy a zatiaľ si užívajú len chvíle, keď sa stretnú a trávia spolu nejaký čas.

Okrem vzdialenosti však nad nimi visí aj ďalší problém, a to sú roky, ktoré ich delia. Tina je od Karola totiž o celých šestnásť rokov staršia. Podľa psychologičky to síce nie je veľký problém, ale ak si dvojica nedá pozor, práve na tomto môže ich láske nakoniec odzvoniť. „Keď si to uvedomujú a vstupujú do toho s tým, tak to zvládnu. Sú vo vzťahu oveľa väčšie problémy, ktoré ľudia nezvládnu,“ zhodnotila psychologička Zlatica Barteková.