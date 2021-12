Krásne vyznanie! Rolins otvorene o láske k Nedvědovi: Čo na ňom milujem najviac

Stretávanie v súkromí a potichu! Speváčka Dara Rolins (49) sa konečne vrátila „do sedla“ a je znova zamilovaná. Jej vyvoleným je futbalová hviezda z Česka Pavel Nedvěd (49), ktorý momentálne pôsobí v talianskom klube Juventus ako viceprezident.

Dvojica, ktorá vyšla s pravdou von len pred pár dňami, však už nejaký ten mesiac randí a novú lásku sa im podarilo skrývať dosť dlho. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, blondínka chcela vo svojej zamilovanej bubline vydržať čo najdlhšie, a aj preto sa ich romantické schôdzky konali najmä v spomínanom Taliansku. Takto dvojica fungovala šesť mesiacov, no dnes Rolins otvorene prezradila, kto koho zbalil a čo na svojom partnerovi miluje najviac.

Dara Rolins je na poli lásky dlhé roky a aj napriek pár nepodareným vzťahom stále verí v šťastný koniec. Už od leta je totiž šťastne zamilovaná, keď ju po troch rokoch slobodného života opäť zasiahol Amorov šíp a ona skončila v náručí sympatického futbalistu Pavla Nedvěda. Ten pôsobí v talianskom futbalovom klube Juventus ako viceprezident. Práve zahraničné cesty za tvorbou novej módnej značky Dare padli vhod, keďže tu sa so športovcom zoznámila a medzi dvojicou preletela iskra.

Napriek tomu, že spolu trávili všetok možný čas a obaja žiarili šťastím, nikto netušil, že speváčka je v tom znova až po uši, čo sa jej podarilo tajiť takmer pol roka. „Dara tvorila v Taliansku svoju novú módnu kolekciu, a tak tam chodila ona. Tam sa s Pavlom a stretávali a trávili spolu čas,“ povedal Novému Času zdroj z okolia speváčky, čo nakoniec aj ona sama potvrdila. „Áno, je to pravda, od leta sa prepojili pracovné aj príjemnejšie povinnosti v Taliansku,“ priznala Rolins.

Otázne však je, ako sa mame trinásťročnej dcérky Laury podarilo, že o jej novom vzťahu sa nevedelo ani v Česku či na Slovensku. „Väčšinu času boli v Taliansku. Tam mali väčšiu slobodu, voľnosť. Nemuseli sa mať tak na pozore, to je pravda. Samozrejme, že chodil aj Pavel za ňou do Prahy, ale ani jeden nestál o pozornosť, a tak trávili čas v súkromí a čo najmenej na očiach," prezradil náš zdroj.





Zamilované chvíľky

Začiatky veľkej lásky teda prišli postupne a pomaly, čo si chváli aj speváčka. „Sme šťastní, že sa nám podarilo nechať si to tak dlho pre seba, a vlastne prvýkrát v živote prežiť tie najkrajšie začiatky vzťahu len vo dvojici, bez publika a asistencie médií,“ napísala blondínka, ktorá má vo všetkom jasno a svoj nový vzťah berie vážne.

„Nejde o románik,“ dodala Dara. Napriek tomu, že viac k novému mužovi povedať nechcela, na sociálnej sieti sa jej rozviazal jazyk a ona povedala o Pavlovi viac. Ako totiž napísala, rozhodne nebola iniciátorkou vzťahu, ale športovec bol ten, kto ju oslovil.

Otvorene a bez hier

Obaja tak išli do novej lásky po hlave a na nič sa nemuseli hrať. Onedlho čerství päťdesiatnici totiž o sebe vedia všetko a krásne na ich vzťahu je aj to, že nič nemusia pred sebou skrývať. „Aj my sme ,len ľudia‘. Máme rodiny, deti, minulosť aj sny. Nie sme dokonalí, ale myslím, že máme obaja srdce na pravom mieste,“ opísala svoje nažívanie so sympaťákom Dara, ktorá je zamilovaná až po uši a svoje šťastie už nemieni viac skrývať. „Aj preto svojho ,nového‘ muža milujem a rovnako ako on pri mne, stojím aj ja pri ňom. V dobrom aj v zlom,“ napísala na záver Rolins.