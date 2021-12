ČSMT ovládli tanečníci Diamonds: Ako naložia s rozprávkovou výhrou? Krásne gesto

Vedia meno víťaza! Obľúbená jojkárska šou Česko Slovensko má talent pozná svojho výhercu.

Zatiaľ posledný, deviaty ročník talentovej šou vyvrcholil veľkolepým finále, na ktorom sa na prvom mieste umiestnila tanečná skupina Diamonds, ktorá si odniesla rozprávkovú výhru vo výške 40 000 eur, čím porazili aj sólo tanečníka, či nadanú speváčku.

Deviaty ročník obľúbenej šou Česko Slovensko má talent pozná svojho víťaza. O veľkolepej výhre 40 000 eur rozhodovali diváci formou SMS. Súboj to bol tesný, no nakoniec si vysokú výhru odniesla tanečná skupina Diamonds, ktorá predviedla úžasnú choreografiu s emotívnym príbehom. Vystúpením teda nedali šancu ani svojim protivníkom a doslova im vytreli zrak.





„S výhrou sme rozhodne nerátali a veľmi sa tešíme a ďakujeme za každý jeden hlas. Použijeme ju na naše neustále zlepšovanie, na novú sezónu,“ prezradili dojatí víťazi, ktorí však nemyslia len na seba, ale chcú aj pomôcť. „Nejakú časť chceme venovať nadácii pre deti, ktoré nemali také šťastie ako my,“ ukázali dobré srdce čerství víťazi, ktorí taktiež prezradili plány do budúcna. „Niekam sa spolu určite chystáme, ale zatiaľ ešte nevieme nič,“ dodali víťazi. Tí sa do finálovej trojky prebojovali so speváčkou Dominikou Titkovou a tanečníkom Norom Grofčíkom.