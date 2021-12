Posledná kniha z pera Milana Lasicu († 81): Po smrti odhalil svoje tajomstvá

Prihovára sa zo záhrobia! Skvelý herec a legenda slovenského umeleckého sveta Milan Lasica bol nielen majstrom javiska a kamier, ale jeho intelekt ľudí bavil aj v písanej podobe.

O tom, že rozhodne nepatril do starého železa a stále svoje remeslo majstrovsky ovládal, svedčí aj jeho najnovšia kniha s názvom V krátkosti. To sú zápisky jeho denníka a myšlienok, no veľkolepého vydania sa už nedožil.

Milan Lasica je hviezda slovenského umeleckého sveta, ktorá už päť mesiacov svieti na nebi medzi ostatnými velikánmi. Za svoj život ovládol nielen dosky, ktoré znamenajú svet, a televízne obrazovky, ale bol aj skvelým spisovateľom. Ako sa zdá, v práci nepoľavoval a svoje myšlienky stále dával na papier. Z jeho myšlienok a zápiskov jeho denníka z rokov 2009 - 2015 teda vznikla publikácia s názvom V krátkosti, ktorá sa objavila na pultoch kníhkupectiev päť mesiacov po jeho smrti. O tejto správe informovala jeho dcéra Hanka, ktorá ju zdieľala na svojej sociálnej sieti. „Posledná kniha môjho otca,“ napísala brunetka, ktorá na milovaného rodiča stále intenzívne myslí.