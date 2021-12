Dara Rolins má nového chlapa! Chodí so slávnym českým futbalistom

Speváčka Dara Rolins (49) má nový vzťah.

Pár tvorí s bývalým českým futbalistom Pavlom Nedvědom (49) a to dokonca už takmer pol roka. ,,Áno, je to pravda. Od leta sa prepojili pracovné aj príjemnejšie povinnosti v Taliansku,“ potvrdila pre Super.cz.

Speváčka dokonca netají, že to so vzťahom myslí vážne. ,,Nejedná sa o románik,“ povedala portálu. Na ďalšie detaily už bola skúpa. ,,Nehnevajte sa, ale viac sa zverovať nechcem. Sme šťastní, že sa nám podarilo nechať si to tak dlho pre seba a vlastne poprvýkrát v živote prežiť nie najkrajšie začiatky vzťahu len vo dvojici, bez publika a asistencie médií,“ vysvetlila Dara.

Nedvěd je historicky najúspešnejší český futbalista, aktuálne pôsobí ako viceprezident tímu Juventus Turín.