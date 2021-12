Veľké plány Anety Pariškovej maria protipandemické opatrenia: Riskne Vianoce v rodných Košiciach?!

Moderátorka Aneta Parišková (48) si prešla náročným obdobím, keď sa od mája minulého roka pasovala so zákernou rakovinou.

Svoj boj nakoniec vyhrala a „nová šanca na život“ blondínku naštartovala tak, že žije naplno a užíva si každú radostnú chvíľu. Voľný čas preto venuje najmä svojim milovaným a inak to nebude ani počas najkrajších sviatkov roka. Cez Vianoce sa nielen Aneta, ale aj jej chlapci a manžel Miro (49) chcú vybrať do jej rodných Košíc, kde by mali zasadnúť k spoločnému stolu aj s jej rodičmi. Vláda im však v ich plánoch robí poriadnu šarapatu. Podľa nariadení je totiž cestovanie za blízkymi kvôli šíriacemu sa koronavírusu zakázané!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Parišková si za posledný rok prešla doslova peklom, keď jej objavili zákerný Non-Hodgkinov lymfóm a ona sa pustila do boja o svoj život. Ten našťastie nakoniec vyhrala a dnes už naplno zarezáva v práci a užíva si najbližších. Inak to teda nebude ani v nadchádzajúcich sviatkoch, ale je otázne, či sa moderátorka uvidí aj s košickou vetvou rodiny. Plán mala Aneta jasný, pretože súdržnosť jej milovaných je pre ňu veľmi dôležitá.

Ako priznala pred pár dňami Novému Času, všetci sa chystajú do jej rodných Košíc. „Vianocovať budeme určite v Košiciach, lebo tam chodí Ježiško. Isté rituály si chalani chcú zachovať napriek tomu, že sa tiesnime v malom trojizbovom byte,“ prezradila Aneta, ktorá bola rozhodnutá, že hodí všetky starosti za hlavu, bude si užívať život naplno a svojim synom dopraje nezabudnuteľné sviatky.

Vrásky na čele jej však rozhodne museli urobiť nové nariadenia vlády, ktoré schválili uplynulú stredu, keď je cestovanie za rodinou zakázané. „Návštevy blízkych nebudú počas Vianoc povolené, opatrenie má trvať do 9. januára,“ informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Je teda možné, že Aneta bude musieť na poslednú chvíľku meniť svoje vianočné plány a zostať v hlavnom meste, kde aj s rodinou žije.

V každom prípade to nielen pre ňu, ale aj pre jej synov bude veľká rana, pretože blondínka chce svojim milovaným dopriať atmosféru, na ktorú bola ako dieťa zvyknutá a Vianoce si bez nej nevie predstaviť. „Práve môj otec, dedko, ktorý má 70 rokov, je ten človek, ktorý zazvoní, vtedy otvoríme dvere do obývačky a tam vidíme darčeky, ktoré nám Ježiško priniesol. A to je tá atmosféra,“ opísala Štedrý deň u svojich rodičov moderátorka.