Hviezdy Nemocnice vo sviatkovom móde: S vianočným somárom na pľaci

Na konci roka sa herci seriálu Nemocnica rozhodli poďakovať divákom za ich priazeň.

Pôvodne chceli s režisérom a producentom nakrútiť jeden diel seriálu v muzikálovom štýle, ale k tomu sa ešte nedostali. Nakoniec spontánne nakrútili vianočný klip a prearanžovali hit Merry Christmas Everyone (Šťastné Vianoce všetkým, pozn. red.). Pri výrobe videa však narazili na veľký problém. Chceli doň obsadiť vianočného soba, ale zistili, že táto myšlienka je nereálna. Tak sa k svojej životnej role na Jojke dostal rozkošný somárik.

Herečka Nela Pocisková, ktorá v seriáli stvárňuje lekárku Rebeku Vargovú, sa pesničkou nakazila, melódie sa nevie zbaviť: „Vzniklo to celé spontánne. Prišiel s tým náš režisér aj s producentom, že je takáto idea a či by sme do toho išli. Potešili sme sa. Chytil sa toho Kamil Mikulčík. Dohodli sme sa, že to nebude karaoke, ale prearanžovaná pesnička.,“ povedala nadšene.