Herečka Gabika Marcinková je od marca tohto roku dvojnásobnou mamou a k 2,5-ročnej Emke pridbudol malý Jakubko. Pre toho to budú jeho prvé Vianoce, no my sme boli zvedaví, ako si na najkrajšie sviatky v roku spomína krásna herečka. A tá vo svojich spomienkach na seba aj kadečo prezradila.