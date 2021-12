Strach Puškárovej o syna Lea kvôli COVID-19: Mali sme obavy, ako to zvládne

Ostali v izolácii. Moderátorka Televíznych novín Zlatica Puškárová (44) pravidelne prináša novinky, týkajúce sa nebezpečného koronavírusu.

Žiaľ, už ani ona neostala len v rovine informovania, ale COVID-19 prenikol aj za brány jej domácnosti. Syn Leo (11), túto pliagu schytal a rodina sa musela náhle prispôsobiť novej situácii, ktorá u nich nastala.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Hviezda markizáckych Televíznych novín Zlatica Puškárová len nedávno prežívala krušné chvíle. Jej synček Leo ostal pozitívny na COVID-19, a tak sa rozpútal obrovský strach, čo sa bude ďalej diať. „Zvládli sme to, chvalabohu, bez problémov. Leo mal už covid a prekvapujúco sme ostali negatívni všetci, aj ja, aj Patrik, s ktorým sme boli aj s Leom v jednej domácnosti, a aj Adamko. My sme zaočkovaní, aj celé moje okolie, najbližší, moji rodičia dokonca už treťou dávkou, tak nám to zafungovalo úplne skvelo,“ prezradila blondínka Novému Času.

„Očkovanie bolo pre nás veľmi dôležité, pretože naozaj sme sa tej nákazy báli, sme veľmi aktívni, nonstop sme v podstate v práci a bála som sa aj o svojich rodičov. Preto keď to prišlo, našťastie to bolo úplne bez problémov,“ doplnila moderátorka, ktorá očkovanie plne podporuje. „Asi sa to prinieslo zo školy, ale to sme už neskúmali. Nemal nijaký ťažký priebeh, naozaj sme radi, že on je fit a my sme ostali zdraví,“ dodala na záver.