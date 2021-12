Jasmina Alagič zúri a tasí zbrane v boji so Sociálnou poisťovňou: Moju exekúciu riešia právnici!

Moderátorka Jasmina Alagič (32) zápasí mesiace s verejnoprávnou inštitúciou.

Na stránke Sociálnej poisťovne visí oznam, že im Alagič stále dlhuje viac ako deväťtisíc eur, i keď to tak podľa jej slov už nie je. Manželke rapera Rytmusa došla trpezlivosť po tom, čo jej odstavili bankový účet. Proti neprávu, ktoré na nej podľa jej slov pácha Sociálna poisťovňa, povolala tím právnikov a plánuje sa efektívne brániť. Zverejnený dlh jej vraj spôsobil v biznise nemalé problémy a reálne už ani neexistuje. S týmto bordelom plánuje raz a navždy zatočiť.

Sociálna poisťovňa moderátorke a influencerke Jasmine Alagič vyrubila dlh, keď zo súkromnej, fyzickej osoby prechádzala na právnickú osobu, čiže firmu. Vtedy si brunetka priznala chybu. Označila sa za flákača, ktorý nestojí pri poštovej schránke, avšak dlh voči štátnej inštitúcii si dala do poriadku. Aktuálne žiaden nemá, ale jej patálie pokračujú. Medzi dlžníkmi totiž jej meno stále svieti: „Mne vyrubujú rok a pol dlh, tak isto aj poplatky s ním súvisiace za SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba, pozn. red.), ktorá je riadne zrušená. Niekoľkokrát tam bol dodaný papier o zrušení SZČO práve preto, lebo mi konštantne vyrubovali dlh a poplatky,“ vysvetlila pre Nový Čas pálčivý problém.

Jej účtovníčka úradníkov kontaktovala. Dostala odpoveď, že prípad známej tváre ešte nemali čas riešiť: „Moja pani účtovníčka s nimi komunikuje, ale dali jej vyjadrenie, že sa na môj prípad ešte nikto nepozrel. Nie je to útok na pracovníkov úradu, dostala som info, že ich je tam veľmi málo. Nestíhajú si prideľovať prípady a riešiť veci v zákonnej lehote. A to je problém. Nikto sa nepozrel na môj prípad, ktorý už mal byť vyriešený. I napriek tomu prišla exekúcia na môj účet,“ uviedla dôvod, prečo vec aktívne rieši.

Zároveň však dodala, že detaily prípadu ešte nechce komunikovať, keďže ho majú v rukách jej právnici: „Teraz je namieste, aby to v prvom rade vyriešil právnik tak, aby sme vedeli prísť s hotovou vecou na stôl a tam budú všetky fakty. Je veľa vecí, ktorým ja absolútne nerozumiem, práve preto som si pred tým, než som si to dala na sociálnu sieť, z každej strany overila, či som naozaj v práve a čo k tomu môžem povedať,“ povedala na margo svojich vyjadrení na sociálnej sieti.

„Zverejnila som to nie z toho titulu, že mi bolo ublížené. Ja sa svojich financií viem domáhať. Ale zistila som, že sa to stalo neuveriteľnému množstvu občanov a nemajú možnosť to riešiť,“ uzavrela.