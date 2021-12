Nakrúcanie Jozefa Maka potrápilo herecké hviezdy: Zohavená Bárdos, Hartl na pokraji síl

Začiatkom roka 2021 padla prvá klapka, v prvý deň roka 2022 sa Jozef Mak dostane na obrazovky Jednotky RTVS

Ide pritom o premiérové sfilmovanie známej knihy Jozefa Cígera-Hronského, o ktoré sa pokúsil režisér Peter Bebjak. Ten má na svojom konte kinohity ako Trhlina a Čiara alebo televízne seriály Za sklom a Mesto tieňov.

Príbeh, ktorého hlavným hrdinom je „človek milión“, je súčasťou povinnej literatúry už celé desaťročia. „Všetci ho poznáme, ale pravda je, že málokto ho naozaj čítal. A pritom je to úžasné dielo plné vášní všetkého druhu. Ukazuje nám hrdinu, ktorému rozumieme, človeka, akých stretávame veľmi veľa, a o to je zaujímavejší. Chceme na obrazovky priniesť príbeh, ktorému budú rozumieť diváci všetkých vekových kategórií a ktorý ukáže, že slovenská klasika nám má čo ponúknuť,“ povedal producent Rasťo Šesták.

Dozrel čas

Podľa dramaturga Romana Brata patrí Jozef Mak bez debaty medzi najlepšie romány slovenskej prózy. V RTVS sa preto asi pred tromi rokmi rozhodli dať mu filmovú podobu. „Za posledné desaťročia vzniklo na Slovensku nespočetné množstvo filmových aj televíznych adaptácií diel slovenských prozaikov. Spracovali sme takmer všetky dôležité romány, novely, poviedky. Medzi tými, čo chýbajú, je aj Jozef Mak.“ Ale nie vraj preto, že by sa naňho zabudlo.

„Jozef Mak má špecifickú poetiku rozprávania, pomerne náročnú kompozíciu, nie je ľahké ju zachovať, a pritom ju prepísať do filmového či televízneho žánru. V minulosti, keď ešte bolo v kultúre viac peňazí, sa asi nenašiel zručný tvorca, no a po roku 1989, keď sa už vynorilo niekoľko tvorcov, ktorí sa o to chceli pokúsiť, nastala núdza o peniaze. Nikdy však nie je neskoro. Čas dozrel práve teraz,“ myslí si R. Brat.

30 rokov za 90 minút

O scenár sa postaral Ondrej Šulaj (Všetko, čo mám rád, Záhrada, Sokoliar Tomáš), podľa ktorého problémom bolo aj časové rozpätie príbehu. „Dej sa otvára narodením Jozefa Maka, zhruba okolo roku 1870, a záver sa dá približne stanoviť na prvé roky 20. storočia. Vtesnať viac ako tridsať rokov do deväťdesiatich minút, si vyžaduje precíznu prácu s vizuálnou pre-menou postáv, ktorá sa navyše často deje v časových skokoch. A ešte náročnejšie je zachytiť postupné formovanie charakterov hlavných postáv, všetky tie psychologické zlomy, ktorými za ten dlhý čas prechádzajú,“ myslí si scenárista.

Hviezdne obsadenie

Film ponúkne hviezdne herecké obsadenie. Hlavnú rolu Jozefa Maka stvárnil Dávid Hartl, ktorému sekundujú Tomáš Maštalír, Diana Mórová, Alexander Bárta, Juraj Loj či Judit Bárdos. Doplnili ich ďalšie desiatky hercov, epizódnych postáv a komparzistov, nad ktorými bdel 70-členný štáb. Najväčšia pozornosť bola prirodzene na Dávidovi Hartlovi, ktorý má za sebou viacero pozoruhodných filmových úloh – zahral si v Trhline, Únose či dráme Ostrým nožom.