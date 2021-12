Alžbeta Bartošová dabovala Rapunzel: Po prísne tajnom nahrávaní prišiel svetový úspech!

Medzi ikonické animované rozprávky, ktoré nás takmer vždy sprevádzajú počas najkrajších sviatkov v roku, určite patria Shrek, Na vlásku či Doba ľadová.

Rozhodli sme sa preto nafotiť hercov, ktorí prepožičali hlasy dobre známym postavám, a spýtali sme sa ich, či si spomínajú na tento dabing a ktoré rozprávky pozerali v detstve. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Alžbeta Bartošová (29) ako Rapunzel - Na vlásku

Čo bolo najťažšie na dabovaní Rapunzel?

Dopredu som nevedela, čo idem dabovať, nedostala som dokonca ani žiadne noty a až v štúdiu som sa učila celé pesničky, lebo to bolo prísne tajné. Takže najťažšie bolo naučiť sa na mieste melódiu, napočúvať si originál a zaspievať to čo najpodobnejšie k pôvodnému zneniu. To bola veľká výzva. Viem, že jednu pesničku nám z Ameriky spätne vrátili a musela som ju prespievať nanovo.

Viete, že slovenský dabing Na vlásku bol celosvetovo vyhlásený za najlepší? Pamätáte si ešte nejaké piesne z tejto rozprávky?

Vážne? To som nevedela, to je skvelé! Texty si, samozrejme, pamätám všetky, lebo ich dodnes spievam na rôznych akciách. Ľudia si to vyžadujú, aj keď je to už viac ako 10 rokov stará rozprávka. Na svoj instagram tiež nahrávam pesničky z disneyoviek, ktoré som nadabovala.

Dabovali ste niekedy postavičku, ktorá bola hlasovo mimo vašej komfortnej zóny?

Ani nie, vždy som dabovala len také nežné princezné. Jedna postava, ktorá znela inak ako ja, bola princezná Jasmína z Aladina, lebo tá mala taký zamatovejší hlas.

